A Giovinazzo domenica con prevalenza di sereno e massime in calo

Powered by

Prevalenza di cielo sereno a Giovinazzo, in questa prima domenica di ottobre. Ventilazione moderata da quadranti nord-ocidentali, qualche velatura nel corso della giornata e mare mosso con moto ondoso in aumento. Massime in discesa sino a 22°.Serata stellata, minime della notte sui 13°. Da lunedì la colonnina di mercurio tenderà a salire. Ancora caldo estivo da mercoledì 9 ottobre.SOLE - Sorge: 6:53, Tramonta: 18:27LUNA - Leva: 10:31, Cala: 19:55 - Luna crescente