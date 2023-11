A Giovinazzo allerta vento forte. Raffiche fino a 55km/h

Sole e vento molto forte di Maestrale su Giovinazzo, in questo sabato che segnerà uno spartiacque tra un novembre temperato e l'inizio della fase pre-invernale. Le raffiche arriveranno a toccare i 55 km/h soprattutto lungo la costa.Dopo le piogge anche deboli del venerdì sera, quest'oggi, sabato 18 novembre, la ventilazione da quadranti settentrionali imperverserà su tutto il litorale adriatico pugliese, portando un drastico calo delle temperature, nonostante il cielo sereno. Mare molto agitato, con onde oltre i due metri e mezzo di altezza, tendente alla burrasca e temperature massime su Giovinazzoben 9 gradi in meno rispetto alle 24 ore precedenti.Minime della notte in ulteriore discesa sino ad 8°. Ancora vento e sole domenica, ma per gli ulteriori aggiornamenti vi rimandiamo al consueto meteo della mezzanotte.