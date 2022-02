A Giovinazzo 340 positivi. In Puglia 23 decessi nelle ultime ore

Il totale di casi positivi registrati nelle singole Province pugliesi dall'inizio dell'emergenza

L'aggiornamento quotidiano sul numero dei negativizzati e dei deceduti in Puglia

Gli attualmente positivi, la percentuale dei ricoverati e il numero di pazienti in terapia intensiva in Puglia

I dati relativi alle ultime 24 ore

I decessi verificatisi nelle ultime ore

La suddivisione dei decessi per Provincia

Curva epidemiologica pressoché stabile negli ultimi giorni a Giovinazzo, con un andamento che si conferma leggermente al ribasso. Attualmente ci sono 340 positivi al Sars CoV2 sul territorio comunale e 125 persone si sono negativizzate tra il 26 ed il 30 gennaio, a fronte di ulteriori 100 contagi. Da inizio pandemia sono sono 2630 i residenti che hanno contratto il virus e 2273 sono i guariti. Le vittime sono state 17, l'ultima delle quali deceduta a metà maggio 2021.La Regione Puglia ha intanto diffuso il bollettino Covid, aggiornato alle ore 14:30 di venerdì 4 febbraio 2022. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 7924368 test, dai quali sono emersi complessivamente 631733 casi di positività (il 7.97% del campione totale).215248 Area Metropolitana di Bari100344 Provincia di Lecce98557 Provincia di Foggia86940 Provincia di Taranto64663 Provincia Bat59300 Provincia di Brindisi4629 residenti fuori regione2052 provincia di residenza non nota541671 pazienti si sono negativizzati (11030 nelle ultime ore) mentre il bilancio dei decessi è salito a 7306.Le persone attualmente positive in Puglia sono quindi 109756: 108943 in isolamento domiciliare, 813 i ricoverati in ospedale (70 in più rispetto a ieri) compresi i 66 che al momento occupano posti letto in terapia intensiva (6 in più rispetto a ieri).L'incidenza dei posti letto occupati in terapia intensiva Covid rispetto al totale dei positivi ricoverati è dell'8.11%.I test registrati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 48516, dei quali 6558 (pari al 13.51%) hanno avuto riscontro positivo.Il dettaglio per provincia:​1913 Area Metropolitana di Bari1700 Provincia di Lecce1000 Provincia di Foggia708 Provincia di Taranto583 Provincia di Brindisi569 Provincia Bat54 casi di residenti fuori regione31 casi di provincia in via di definizioneSono stati registrati 23 decessi nelle ultime 24 ore.Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è quindi salito a 7306.2279 Area Metropolitana di Bari1512 Provincia di Foggia1032 Provincia di Taranto724 Provincia Bat678 Provincia di Lecce392 Provincia di Brindisi40 residenti fuori Regione666 di provincia di residenza non nota