«46 gli attualmente positivi a Giovinazzo»

Il Sindaco Tommaso Depalma ha comunicato che il numero di cittadini giovinazzesi attualmente positivi al Covid è salito a 46. I dati sono stati forniti dalla Prefettura di Bari.«Aumentano soprattutto i contagi in famiglia» ha osservato. «Oggi il mio pensiero è soprattutto per coloro che lottano contro questo virus in ospedale lontano dall'affetto e dalle cure dei loro familiari. La nostra comunità deve essere unita nel fronteggiare questa emergenza e nel solidarizzare con quanti sono in difficoltà» ha aggiunto, specificando che nel pomeriggio di martedì 3 novembre è stato chiuso temporaneamente Palazzo di Città «per una sanificazione di tutti gli ambienti».Il Sindaco ha voluto rassicurare sulla natura precauzionale della misura adottata al fine di garantire ulteriore sicurezza negli uffici pubblici.