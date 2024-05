159 anni dell'Associazione Maria SS delle Grazie: domani l'ammissione dei nuovi soci

Domenica 26 maggio entreranno nel vivo i festeggiamenti in onore dia Giovinazzo. Tutto il mese di maggio, che la Chiesa Cattolica consacra alla Madonna.Domani, domenica 26 maggio, alle ore 19.00, nella Concattedrale di Santa Maria Assunta ci sarà la santa messa officiata dain cui si svolgerà il rito dell'ammissione dei nuovi soci all'interno dell'Associazione Maria SS delle Grazie, che organizza i festeggiamenti e che compie quest'anno 159 anni.Sui suoi profili social, l'associazione ha rimarcato questo importante appuntamento, pubblicando una foto di alcuni decenni fa e riproponendo un passaggiocurato da, appassionato di storia locale. Di seguito il passaggio: «...è bene ricordare che entrambi i fratelli, sacerdoti Luigi e Giuseppe Marziani, in datasottoscrissero l'istanza presentata alla Curia Vescovile di Giovinazzo per l'erezione "canonica" dell'associazione che già da anni, per loro iniziativa, promuoveva in Giovinazzo la devozione alla Madonna delle Grazie. Numerosi fedeli infatti già si riunivano in preghiera presso la chiesetta di S. Lorenzo davanti all'immagine della Madonna delle Grazie, ma solo con il diploma rilasciato il 20 maggio di quell'anno ottennero il riconoscimento canonico come "pio sodalizio" nonché l'aggregazione alla omonima Arciconfraternita madre che aveva la sua sede a Parigi nella chiesa di nostra Signora delle Vittorie, con il beneficio di godere di maggiori indulgenze in vita e soprattutto dopo la morte».