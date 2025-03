100 anni di Uniba, tra i premiati il giovinazzese prof. Francesco Altomare

Lunedì 10 marzo, in una delle tante giornate in calendario per festeggiare il Centenario dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", il Magnifico Rettore, Stefano Bronzini, ha incontrato le professoresse e i professori emeriti e onorari dell'ateneo pugliese nell'Aula Magna Aldo Cossu per la cerimonia di consegna delle pergamene.Tra di loro anche il giovinazzeseche professore emerito di Matematica lo è diventato nel 2022. Con lui i figli, i nipoti e alcuni amici è stato festeggiato un uomo che ha dato tanto alla formazione delle giovani generazioni ed a cui la massima assise cittadina di Giovinazzo aveva concesso una benemerenza a novembre dello stesso anno.classe 1951, dopo un lungo e prestigioso percorso accademico, è stato professore ordinario di Analisi Matematica presso la Facoltà di Scienze dell'Università della Basilicata tra il 1987 ed il 1990 e poi dal 1° novembre 1990 si è trasferito presso la Facoltà di Scienze MM.NN.FF. dell'Università di Bari ricoprendo la cattedra di Analisi Superiore fino al 2021. Poi nel 2022 il riconoscimento di Professore Emerito da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca su proposta avanzata dal Senato Accademico del capoluogo pugliese.Altomare, stimato ed amatissimo a Giovinazzo, ha assunto svariati delicati incarichi accademici a carattere sia locale che nazionale. In particolare, è stato componente della Commissione Scientifica dell'Unione Matematica Italiana (2012-2015), Presidente del Corso di Laurea in Matematica dell'Università di Bari (1993- 1995), Direttore dei Dipartimenti di Matematica delle Università della Basilicata (1987-1990) e dell'Università di Bari (1996-1999 e 2012-2015), componente del Senato Accademico dell'Università di Bari (2012-2015, 2015-2018).Nel 1999 ha promosso l'istituzione del Dottorato di Ricerca in Matematica presso l'Università degli Studi di Bari e ne è stato il suo primo coordinatore per il quadriennio 1999-2003. Nel 2014 è stato uno dei principali promotori e co-fondatori della Scuola di Scienze e Tecnologie dell'Università di Bari.Tra gli altri suoi meriti scientifici che gli vengono internazionalmente riconosciuti, forse i più rilevanti riguardano principalmente l'elaborazione di due teorie relative, rispettivamente, a problemi di approssimazione in spazi di funzioni e all'approssimazione delle soluzioni di problemi differenziali tramite operatori positivi. Sotto l'egida del Dipartimento di Matematica dell'Università di Bari, ha promosso e costituito la rivista scientifica internazionale "Mediterranean Journal of Mathematics" che ha diretto dal 2004.