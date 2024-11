100 anni di Anna Rosa De Pergola: gli auguri di tutta Giovinazzo

Un secolo di vita, che è scorsa via come acqua talvolta cheta ed altre più impetuosa, ma sempre nel segno del rispetto per il prossimo.Venerdì 15 novembre Giovinazzo ha voluto rendere omaggio ad, nuova centenaria in città.La grande festa di compleanno si è svolta nelladi cui la signora De Pergola è ospite. Per lei sono giunti parenti anche dagli Stati Uniti, oltre al sindaco Michele Sollecito che la omaggiata con una pergamena con scritto:porgendole idealmente gli auguri di tutti i suoi amministrati: «Nonna Anna Rosa ha compiutoin compagnia della famiglia e dello staff di Chicco di Frumento Una gioia vedere i figli tornare dagli States per festeggiare questo evento!», ha detto il primo cittadino.Tanti gli amici che le hanno fatto gli auguri, in una giornata che ha emozionato anche gli operatori della RSA giovinazzese, che ospita Anna Rosa da ormai 4 anni. «Prenderci cura di lei - ha spiegato la presidente della Cooperativa Charisma,- è per noi un privilegio e siamo grati alla famiglia per la fiducia che da anni nutre nei confronti del nostro gruppo di lavoro».è mamma di due figli ed uno di essi è giunto dagli States per poterla abbracciare in un giorno così importante. La sua incrollabile fede e la sua forza interiore le hanno permesso di arrivare ad un traguardo così prezioso, tagliato insieme a chi le vuole davvero bene. Anche la nostra redazione si unisce agli auguri per una di quelle colonne silenziose che vengono dal passato su cui si regge l'intera comunità locale dell'oggi. Che per lei possano essere solo i primi 100.