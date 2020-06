Vergogna a Levante: un frigorifero in mare

È lì almeno da domenica scorsa., nel tratto di costa compreso tra un noto ristorante ed il camping. Una vergogna autentica, in un momento storico in cui Giovinazzo avrebbe bisogno solo di buona pubblicità.Eppure c'è ancora chi pensa che l'ambiente, urbano, rurale, costiero e marino sia la pattumiera di casa propria. La segnalazione di una cortese lettrice ci invita a riflettere ulteriormente su quanto ci sia da fare in termini di coscienza civica e rispetto per la natura.No, non siamo diventati affatto migliori durante la quarantena e ce ne stiamo amaramente accorgendo in queste settimane.Agli amministratori chiediamo ancora una volta la cortesia di intervenire per rimuovere quell'ingombro troppo grande per un mare premiato consolo qualche giorno fa.La speranza, perché tale resta, è che qualche telecamera in zona possa averdi un gesto simile. I nostri operatori turistici, il nostro buonsenso e il nostro sentire la comunità non possono continuare ad essere schiaffeggiati impunemente in questo modo.Attendiamo fiduciosi che le persone cambino. Intanto cerchiamo di far restare il mondo quello che è, ossia un posto bellissimo in cui troppo spesso è l'essere umano quello di troppo.