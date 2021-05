Urina chiara e trasparente

Giallo paglierino

Giallo chiaro

Giallo scuro

Ambra o miele

Giallo che tende al marrone

Rosa o Rosso

Arancia

Verde o blu

Urina schiumosa

Tutti sanno che, una volta analizzata,, pochi immaginano però che anche un'occhiata rapida al colore può rivelare molto sul nostro stile di vita e grado di benessere dell'organismo. Non è un caso, infatti, che anche il colore sia tra i primi parametri degli esami.Tante parti del nostro corpo ci forniscono la chiave per interpretare cosa succede al suo interno. Unghie, capelli, luoghi in cui compaiono i brufoli e altro, sono spie della salute. In questo articolo il dott. Dario Sannino , invece,L'odore, la consistenza e il colore dell'urina possono essere valutati per capire non solo quello che abbiamo mangiato e il nostro grado di idratazione ma anche, in alcuni casi,è composta principalmente da acqua (almeno il 95%), ma il resto è una sorprendente complessità di ingredienti che includono, oltre a vari composti inorganici e organici. Il colore più comune dell'urina è giallo,, un prodotto di scarto biochimico generato dalla rottura di vecchi globuli rossi.L'urina può avere, a seconda dei casi, un colore differente che va generalmente dal giallo trasparente al giallo intenso ma, in alcuni casi, anche tingersi di rosso. In ogni caso tenete presente che. Si tratta di diversi tipi di farmaci tra cui. Se si sta seguendo un trattamento medico e si vede modificato il colore della propria urina meglio chiedere allo specialista se variazioni in questo senso sono normali.Scopriamo adesso i diversi possibili colori dell'urina.Quando l'urina è chiara e trasparente. Basta ridurre il consumo per veder tornare il liquido di un colore più giallo. L'eccessiva idratazione, sebbene non pericolosa come la disidratazione, può comunque creare uno squilibrio chimico problematico nel sangue.Quando l'urina è color giallo paglierino ciò indicae più in generaleAnche il giallo più chiaro rispetto al paglierinoNella maggior parte dei casi un'urina color giallo scuroUn'urina che tende al color giallo miele o ambra è. È necessario dunqueQuando l'urina assume un colore che tende al marrone o è addirittura marroncina. Se, nonostante si beva almeno 1 litro e mezzo o 2 di acqua al giorno, il colore non cambia è bene consultare il medico.Se avete consumatoniente paura si tratta solo del colore residuo di questi alimenti. In caso contrario meglio andare a fondo,ma anche essere spia di patologie più serie come malattie renali o tumori.Anche l'urina di color arancio, potrebbe essere semplicemente una carenza di acqua ma anche segnalare la presenza di una malattia epatobiliare. Meglio sempre verificare con il proprio medico.Mangiare asparagi può, in alcune persone, far produrre urina che tende al verde (tutti invece vedono trasformato l'odore). Ancheproducono urina verdastra ma questa può essere pure spia di. Stesso discorso vale per l'urina che tende al blu: spesso conseguenza dell'utilizzo di alcuni farmaci o coloranti e solo in rari casi di disordini di tipo metabolico. Per sicurezza rivolgersi sempre al medico.Se, al di là del colore, la vostra urina risulta schiumosa questonella vostra dieta o un problema ai reni. Se compare frequentemente andate a fondo con il vostro medico.Il dott. Sannino ci ricorda che il colore dell'urina può dare solo una prima indicazione generica dopo saranno indubbiamente. Rivolgetevi sempre al vostro medico in caso notiate un'urina sospetta dall'odore molto forte, avvertiate bruciore o compaia del sangue.