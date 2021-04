Quelle cassette per la frutta abbandonate ovunque...

La storia si ripete, soprattutto al venerdì, ma con frequenza pressoché giornaliera. Venditori ambulanti che arrivano da fuori Giovinazzo edUno degli angoli della città più bersagliati è quello tra, nel quartiere Sant'Agostino, ma anche in via Sindolfi nel medesimo quartiere, ed in via Toselli nel rione San Giuseppe non mancano precedenti, così come quelli sulle complanari della 16 bis, letteralmente invasi da avanzi di frutta, verdura ed ortaggi.Le segnalazioni allasono state tante, diversi gli interventi, poche le sanzioni comminate quando si è riusciti ad individuare i responsabili. Vengono, vendono e lasciano tutto in terra. Alla faccia della differenziata e probabilmente di qualche norma anti-Covid (il mercato settimanale chiuso, la vendita ambulante prosegue).Noi, come sempre facciamo da megafono alle lamentele dei cittadini, doppiamente beffati visto il periodo. Alle istituzioni locali il compito di porvi rimedio.