Lo hanno fatto davvero. Inciviltà senza limiti a Giovinazzo

Quando hanno girato questa foto alla nostra redazione, non volevamo crederci. Eppure è successo davvero.Questa sera, 30 marzo, unè stato abbandonato su un cestino portarifiuti innella piccola villetta sorta sull'isola spartitraffico nei pressi dell'ex punto di primo intervento, presidio ASL.I commenti questa volta li lasciamo a voi, ricordando che elettrodomestici e computer hanno parti altamente inquinanti, per questo motivo devono essere catalogati come, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, da smaltire presso il Centro Comunale di Raccolta.Un biglietto da visita niente male per i primi turisti stranieri che in queste serate di fine marzo si sono affacciati dalle nostre parti.Lasciamo che siate voi lettori a dire la vostra. Noi siamo abbastanza disgustati per poter scrivere qualcosa di davvero ficcante.