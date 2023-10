Ancora una mini-discarica sulla strada per San Pietro Pago (FOTO)

Sono esasperati gli agricoltori e gli hobbisti che hanno fondi che insistono sulla, a due passi dalla provinciale 88 che porta da Giovinazzo a Bitonto.Prima era la strada del transito dei mezzi che scaricavano rifiuti in discarica, oggi è una strada costellata da mini-discariche abusive, come quella che abbiamo fotografato venerdì 6 ottobre, nei pressi di una rientranza della piccola arteria rurale.Vedendola da vicino appare evidente come si tratti diSi preferisce portare tutto in campagna, piuttosto che smaltirlo correttamente.«Scaricano roba e vanno via, spesso urliamo, ma prima che possiamo avvertire qualcuno si dileguano - ci hanno detto alcuni proprietari terrieri della zona -. Arrivano anche di sera o almeno così pare, perché da un giorno all'altro ci ritroviamo con nuova spazzatura e spesso restiamo fino al tramonto. Una situazione a due passi dai nostri uliveti che non si può più sostenere», è la chiosa condivisibile.Noi segnaliamo, il Comune si spera intervenga al più presto. Ma poi il problema resta: chi vigila? E chi sanziona questi balordi?E soprattutto: quando la smetteremo di aver bisogno di una "guardia" dietro ciascuno di noi?