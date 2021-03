Serie C: il Bari continua a faticare

Se ne sono andati quasi i 2/3 di questa stagione di Serie C edizione 2020-2021 e i tempi sono ormai maturi per tirare i primi bilanci sulla stagione del Bari. I galletti continuano a viaggiare a corrente alternata e a non convincere, ma la speranza dei tifosi biancorossi è che il nuovo allenatore Carrera possa fare la differenza sin dal subito, permettendo ai calciatori di lasciarsi alle spalle le insicurezze e le brutte prestazioni della prima parte di stagione.Con cinque punti raccolti nelle ultime cinque gare, il Bari ricopre mestamente il terzo posto in classifica, alle spalle della sorpresa Avellino e della Ternana capolista che sta demolendo la concorrenza . Eppure, come avvenuto nelle ultime due stagioni, anche quest'anno i pugliesi erano stati individuati come la squadra da battere. Grazie anche agli introiti derivanti dal contratto di sponsorizzazione con Kappa , la rosa già forte che l'anno passato era arrivata in finale playoff, poi persa a sorpresa contro la Reggiana, in estate era stata ulteriormente migliorata con innesti di qualità che nelle intenzioni societarie avrebbero dovuto alzare sensibilmente il livello tecnico e di esperienza della squadra. Per la panchina, invece, la dirigenza biancorossa capitana da De Laurentiis aveva puntato su un allenatore esperto come Auteri che negli ultimi anni si è reso protagonista di ottime stagioni alla guida del Matera, del Benevento e del Catanzaro. Sin da subito, tuttavia, le cose non sono andate secondo le previsioni e ben presto i galletti si sono ritrovati a inseguire una Ternana irresistibile. Dopo la sconfitta interna subita contro la modesta Viterbese, i vertici societari hanno così deciso di cambiare e l'uomo cui affidare il rilancio del progetto è stato individuato in Massimo Carrera, ex vice di Antonio Conte alla Juventus e sulla panchina della Nazionale, reduce da un'esperienza in Russia alla guida dello Spartak Mosca. Carrera dovrà quindi essere bravo a dare fiducia a un ambiente che da sempre viaggia sul filo del rasoio , passando dall'euforia alla depressione sportiva nell'arco di due partite. L'obiettivo minimo resta comunque il secondo posto in classifica: così come avviene in Serie A dove al 25 di febbraio, secondo le scommesse calcio di Betway, a quota 1,35 , l'Inter è ormai la favorita indiscussa per la vittoria dello scudetto, nel Girone C di Serie C la Ternana sembra ormai destinata alla vittoria del campionato.Mentre l'anno scorso i galletti vennero sorpresi dalla Reggina che grazie all'ottimo lavoro svolto dal direttore sportivo Taibi e dal presidente Gallo si rese protagonista di una straordinaria cavalcata, questa volta a frapporsi tra il Bari e la Serie B c'è la Ternana. Il club umbro, grazie agli straordinari sforzi economici profusi in questi anni dal presidente Bandecchi, proprietario della nota Università Telematica Unicusano , ha messo in piedi una squadra stellare, completa in ogni reparto, che sotto la sapiente guida di Cristiano Lucarelli è diventata invincibile, nel vero senso della parola. I rossoverdi sono l'unica squadra professionistica dei cinque maggiori campionati europei ancora imbattuta e vantano quello che al momento è il miglior attacco d'Europa, davanti a compagini del calibro di Bayern Monaco e Manchester City. Il progetto del nuovo stadio che andrebbe a sostituire lo storico Liberati è a un passo dall'approvazione definitiva e dopo anni di difficoltà e sofferenze per i tifosi umbri questo potrebbe essere l'inizio di un nuovo ciclo vincente. Alle spalle della Ternana, al secondo posto in classifica, c'è invece a sorpresa l'Avellino, con gli irpini che dopo aver perso in malo modo i playoff disputati l'anno passato, hanno fatto dei passi da gigante e hanno trovato una inattesa continuità di risultati. Grazie ai goal di bomber Fella e a una difesa granitica, la seconda migliore del campionato dietro solo a quella della Ternana, gli irpini sognano di nuovo in grande dopo aver vissuto lo stesso identico percorso del Bari , fallito tre anni fa e subito tornato nel professionismo.La Serie C, soprattutto nel Girone meridionale, si conferma ancora una volta uno dei campionati più equilibrati, insidiosi e imprevedibili d'Europa e sia gli irpini che i pugliesi con ogni probabilità potranno sognare la promozione solo passando dai playoff. La Ternana sembra essere davvero troppo forte per tutte le dirette rivali e gli umbri sono ormai a un passo da una promozione meritatissima.