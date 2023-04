"Run together-allenati contro la violenza", torna a Giovinazzo la passeggiata non competitiva

Torna anche quest'anno launa passeggiata -corsa non competitiva,arrivata alla seconda edizione, organizzata dal centro antiviolenza "Pandora " di ambito territoriale Molfetta e Giovinazzo.La partenza è per domenica 16 aprile, alle ore 10.00, da piazza Vittorio Emanuele II di Giovinazzo per percorrere le vie del centro cittadino e dire insieme "no" alla violenza maschile sulle donne.L'iniziativa, realizzata con il patrocinio di Regione Puglia, del Comune di Giovinazzo e del Comune di Molfetta, con la collaborazione di Decathlon Italia-sede di Molfetta, Coop Alleanza 3.0, Gran shopping Mongolfiera di Molfetta, Radio idea, Network Contacts - Conta su di noi, il Consorzio Metropolis e Rehabilitas, si inserisce nella campagna di sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne di Regione Puglia "Allenati contro la violenza" e vedrà la partecipazione straordinaria della Brigata Pinerolo e dell'Associazione Carabinieri di Giovinazzo.La quota di partecipazione è di €. 5,00 e il ricavato sarà interamente. A conclusione dell'evento verranno consegnati attestati di riconoscimento a coloro che si saranno distinti per originalità, simpatia e spirito di aggregazione ed iniziativa.Al momento ci sono ancora posti disponibili ed è possibile effettuare l'iscrizione nelle sedi del Centro Antiviolenza Pandora: in piazza Rosa Luxembourg a Molfetta, in via Cappuccini, 23 a Giovinazzo, nella sede di Decathlon a Molfetta o dalle promoter autorizzate.