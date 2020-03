Rinviati al 2021 i Campionati europei di calcio

Era prevista per questa mattina, 17 marzo, la riunione in videoconferenza tra i vertici dell'UEFA, i rappresentanti dell'ECA (l'associazione dei club europei), delle Leghe nazionali e dei rappresentanti delle Federazioni.La decisione, unica possibile visto le scenario di pandemia globale dovuta al Coronavirus, è dunque arrivata dallo stesso esecutivo del massimo organismo continentale: i Campionati europei di calcio sono stati rinviati al 2021. Sarebbero iniziati allo stadio Olimpico di Roma il 12 giugno prossimo, con il match tra l'Italia di Roberto Mancini e la Turchia e si sarebbero dovuti concludere un mese dopo a Wembley.Ma non è possibile al momento prospettare scenari di sicurezza per spettatori, calciatori, tecnici, staffe e giornalisti e pertanto è giunta una decisione inevitabile.