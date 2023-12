2 foto Pole dance, orgoglio biancoverde ai Mondiali: Brunetti è oro in Finlandia

Orgoglio pugliese ai Mondiali di pole dance, un misto di danza e ginnastica con la pertica, da poco terminati a Jyväskylä, in Finlandia. Due atlete,di Giovinazzo edi Bari hanno infatti ottenuto la medaglia d'oro, nellala categoria che prevede una esibizione in doppio.Le due atlete hanno conquistato il primo gradino del podio sbaragliando la concorrenza del duo norvegese e di quello finlandese che si sono dovuti accontentare del gradino meno nobile del podio mondiale. La pole dance, in italiano la danza del palo, è una disciplina che vuole rompere i luoghi comuni poiché acquisisce e utilizza elementi e figure dalla ginnastica per portare sul palco esibizioni di grande valore artistico ed atletico che vengono valutate da una giuria internazionale.Si tratta di un movimento in forte espansione anche sul nostro territorio e il lustro portato dalle atlete di casa può rappresentare un'ulteriore spinta per chiunque volesse sognare un giorno di diventare campione del mondo. Questa forma di performance art, che secondo le fonti storiche si è sviluppata nel nord America, si basa sull'esecuzione di numerose figure atletiche perché richiede resistenza muscolare, coordinazione motoria, flessibilità articolare, agilità e forza significative.La parte superiore del corpo e la stabilità del core sono necessarie per raggiungere la competenza e sono necessari un'istruzione adeguata e un addestramento molto rigoroso. La pole dance, infine, è considerata una forma di esercizio che può essere utilizzata sia come allenamento aerobico che di carattere anaerobico.