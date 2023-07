Oltre lo sport: una "rimpatriata" con gli atleti della ex Libertas Volley

Oltre lo sport! Sì, perché quella dello scorso 4 luglio alla pizzeriaè stata una "rimpatriata" che lascerà un altro piccolo segno nel cuore di queglidi qualche anno fa che hanno creduto in un sogno!Un sogno fatto di traguardi lontanissimi da raggiungere armati solo di tanta passione!dal lontano 1969 al 1981, periodo in cui la Libertas Giovinazzo, partendo dai Giochi della Gioventù dell'epoca, raggiunse la ribalta nazionale nel 1978 conQuesti sono gli uomini che oggi continuano a credere che la tenacia, il sacrificio, la determinazione, il lavoro di squadra sono le parole vincenti. Allora quella squadra si ridistribuisce in un campo diverso , ma con lo stesso entusiasmo e la stessa armonia di allora.E ritornano i ricordi delle partite, delle trasferte, delle sconfitte, delle vittorie sotto la guida di chi a quel sogno aveva creduto prima di tutti e gli aveva dato un senso:già assessore allo Sport nella legislatura 1975/80 e assessore alla Polizia Urbana e Annona nella legislatura 1980/85.Che sia di monito ai nostri giovani, allora, ai tanti ragazzi che fanno dello sport una parte importante della propria vita e a quelli che non ne hanno ancora scoperto le enormi risorse:E a voi "ragazzi" dellaun grazie per i momenti che avete regalato alla nostra città e continuate anche solo con i ricordi a giocare partite sempre nuove!