Nuovo Campo sportivo "De Pergola": le emozioni di Peppino Cervone

Prima della voga fu il calcio il grande amore dida anni impegnato con l'Associazione Vogatori che porta il nome di suo figlio Massimo, ma un tempo presidente del sodalizio calcistico cittadino.All'indomani dell'inaugurazione del rinnovato Campo Sportivo "Raffaele De Pergola" dello scorso 5 marzo, ci ha scritto una lettera con cui ha voluto ringraziare gli amministratori e raccontare le sue emozioni da uomo che ha amato tanto il calcio.E questo è ciò che ci ha scritto...«Ve lo ricordate?È il vecchio campo sportivo di Giovinazzo... il "Raffaele De Pergola" costruito intorno agli anni '60 del secolo scorso.Lo scorso 5 marzo 2023 sono stati inaugurati il nuovo manto di calcio in erba sintetica e la nuova pista di atletica realizzata secondo tecniche innovative.Mi sono recato volentieri al campo "De Pergola" e mi sono molto emozionato rivedendo e incontrando una serie di calciatori, dirigenti e addetti ai lavori con i quali mi sono intrattenuto piacevolmente a parlare dei vecchi e bei tempi trascorsi assieme.Finalmente siamo tornati a casa! Dopo anni di peregrinare tra Molfetta, Bitonto, San Pio e Terlizzi si torna al nostro amatissimo "R. Depergola", parzialmente rimesso a nuovo, grazie all'interessamento dei nostri amministratori comunali, primo fra tutti l'assessore ai Lavori Pubblici Gaetano Depalo, che tanto a cuore ha preso questa sua missione.Oggi è arrivato il momento, credo, di riavvolgere il nastro e poi di ripartire.Mi auguro che questa sia la volta buona e lo stimolo giusto per far ritornare il calcio giovinazzese in categorie superiori, riorganizzando società e squadra, a partire da tutti i settori giovanili.In qualità di Presidente della U.S. Giovinazzo degli anni '70/'80 ed oltre, faccio i migliori auguri a tutti i calciatori dell'epoca, agli sportivi ed autorità, sperando a breve di poter inaugurare anche gli spogliatoi e la tribuna.Grazie a tutti per quanto è stato fatto.Viva il calcio, viva lo sport!».Peppino Cervoneex -presidente US Giovinazzo