La Volley Ball vola sull'ottovolante

Ottava vittoria di fila e primo posto per lache, con ilcasalingo all'Audax Andria, si porta a casa un bottino pienissimo. Il successo vale la vetta a quota, adesso a, sconfitta al tie break sul campo dell'Asem Volley Bari.Nell'ottavo turno del girone A di serie D, la squadra di casa inizia molto bene: questaha qualcosa dentro di importante e ci tiene a non mollare nulla, chiunque si trovi dall'altra parte della rete. Così, nell'ultima uscita dell'anno 2019, la formazione dimette il turbo e per l'Audax Andria non c'è più nulla da fare:e 1-0, un parziale che fa pendere la bilancia già da un lato ben preciso.La storia non pare cambiare neanche nel secondo set quando le bocche di fuoco giovinazzesi mettono a terra punti importanti, mentre il resto della squadra gira a mille sino alche vale il raddoppio. Ed una buona dose di tranquillità. Terzo set: la Volley Ball non fa sconti né regali, vuole arrivare al Natale e al 2020 con la striscia di vittorie immacolata (8 su 8). E ci riesce:finale, per l'ottava vittoria di fila.Dopo il riposo natalizio per il club del presidente, che si conferma al primo posto, allungando anche sull'Adria Academy, c'è la, sabato 11 gennaio, ancora una volta in casa, con fischio d'inizio fissato alle ore 18.30.