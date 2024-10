Giuseppe Mastandrea, un giovinazzese all'Università dell'Insubria di Varese

Ha un nome e un cognome, il fiore all'occhiello dell'Fresco diplomato al liceo scientifico opzione SA Matteo Spinelli di Giovinazzo, il 19enne ha potuto coronare il suo sogno iscrivendosi all', con sede a Varese, da sempre un centro di eccellenza per la formazione accademica e di sostegno agli atleti di alto livello, grazie al. Tutto questo non prima di aver superato il test d'ammissione a numero chiuso che gli ha permesso di accedere al corso di laurea triennale inVincitore di una borsa di studio, grazie ai suoi meriti scolastici e sportivi, Mastandrea potrà usufruire di un ambiente ideale per conciliare l'attività sportiva ad alto rendimento con un percorso di studi universitario, vivendo e allenandosi all'interno di unorganizzato ad hoc, che permette di usufruire di tutoraggi personalizzati, di sostenere gli atleti nelle loro carriere sportive senza sacrificare il percorso formativo. Questo modello educativo rappresenta una vera eccellenza nel panorama universitario italiano, poiché permette a giovani talenti come Mastandrea di continuare a inseguire i loro sogni, sia sportivi che accademici.L'accesso al College non è prerogativa di tutti. Vi possono accedere studenti/atleti di interesse nazionale e internazionale nelle discipline sportive dell'atletica leggera (mezzofondo), canottaggio, tiro con l'arco, prove nordiche (sci nordico-biathlon, sci alpinismo, sci alpino) e triathlon. Gli atleti sono tenuti a partecipare ad una selezione sulla base dei requisiti di merito e sportivi previsti annualmente da un bando di concorso.Il talento giovinazzese, che ha già ottenuti successi personali a livello nazionale ed è specialista nella disciplina dei, sta realizzando così anche un altro sogno: quello di essere seguito ed allenato (rimanendo iscritto alla) dal grande, già tecnico delle nazionali della Federazione Italiana di atletica leggera, nonché responsabile tecnico del college del mezzofondo dell'Università dell'Insubria di Varese dal 2012 allenatore di campioni del calibro diprimatista italiano nella sua disciplina , finalista agli ultimi Giochi Olimpici di Parigi 2024 e lui stesso studente del College.Mastandrea sa che può contare su un sistema e su persone che gli permetteranno di allenarsi al massimo livello, che lo riconoscano e lo valorizzino, pur continuando a costruire un futuro accademico. Colui che lo ha cresciuto dal punto di vista atletico ed è orgoglioso di lui, ovvero il mister, gli augura di avere il coraggio di perseguire le sue passioni, di crederci sempre e di lottare per il raggiungimento di tutti i suoi obiettivi.