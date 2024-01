Giuseppe, il tifoso della Reggiana nato e cresciuto a Giovinazzo

Tifa Reggiana ma non è nato né ha parenti o legami di sangue con Reggio Emilia.Lui si chiama, magazziniere per una società, conosciuto a Giovinazzo per la sua lunga militanza nelle fila degli ultras dell'AFP di hockey pista, il suo primo grande amore. Ma se si parla di calcio Giuseppe non ha dubbi: i suoi colori sono quelli granata della AC Reggiana 1919 che sabato 27 gennaio sarà ospite del Bari al San Nicola, in un match valido per il terzo turno di ritorno del campionato cadetto.Noi l'abbiamo incontrato e questo è il racconto della sua passione "anomala" per chi è nato e vissuto sempre in Terra di Bari.Beh, devo dire che è una storia oggettivamente singolare. Fino al 1994 non avevo alcuno slancio verso il calcio. Mi piaceva l'hockey su pista, rimasto il mio grande amore come per tanti ragazzini giovinazzesi. Però in maggio successe una cosa stranissima: la RAI mandava in onda i festeggiamenti del popolo reggiano per la promozione in A (con salvezza l'anno successivo). Ed a quel punto, come accade quando si è ragazzini, iniziai a chiedere informazioni e ad avvicinarmi alla storia di questa gloriosa società del calcio italiano. Mi colpirono l'amore e la passione di quella curva in festa.Sono stato poche volte al San Nicola, impianto dal grande fascino con una tifoseria di categoria superiore. Ci sono stato trascinato da amici tifosissimi biancorossi, ma, lo ammetto, la mia passione era solo per i colori granata.Sì è corretto, Mapei Stadium non esiste per i tifosi della Regia. Quell'impianto è chiamato in realtà ancora "il Giglio", perché fu quella la società che contribuì alla realizzazione dell'allora primo stadio di proprietà di un club. Ecco, quello sì che fu un passaggio che anticipò i tempi. Sono stato al Città del Tricolore per la prima volta nel settembre 2004, dopo aver lavorato per la stagione estiva nel settore della ricettività al Nord. Scendendo, andai a Reggio Emilia e per me fu un giorno speciale.Sui primi social ero Giuseppe da Giovinazzo e pian piano si incuriosirono: come mai un barese faceva il tifo per la Reggiana? Mi chiesero amicizia e poi sono diventato uno di loro ed ogni volta che riesco a liberarmi da impegni di lavoro e vado a Reggio Emilia è una gran festa, materializzatasi dopo il mio arrivo in curva per Reggiana-Salernitana.Iniziarono a chiamarmi dopo la vittoria in semifinale contro la Carrarese. Poi vidi quella partita con loro e, pur essendo felice per la nostra promozione, non riuscii ad esultare come avrei voluto. Per strada mi avrebbero linciato ed ho festeggiato da solo a casa. Mi dispiaceva però per la gente di Bari, una delle migliori tifoserie italiane.Lì sono all'esterno dello stadio di Reggio Emilia, sotto la statua fatta erigere per ricordare Severino Taddei, tra i fondatori dell'AC Reggiana, indimenticato calciatore, dirigente, allenatore. "Dai c'andòm" in dialetto reggiano è un incitamento: significa "dai, forza, andiamo!".Sì, loro sentono particolarmente la rivalità con Parma, soprattutto dopo la sottrazione dello striscione Ultras Ghetto avvenuta in circostanze particolari. Reggio e Parma non sono storicamente città amiche. E poi l'altra rivalità forte è con Modena. Il 1° maggio ed il 10 maggio ci sono i due derby casalinghi e sarà un bel vedere.Ovviamente ci sarò. Devo ringraziare l'AC Reggiana e la SSC Bari che si stanno prodigando per permettermi di assistere alla gara dal settore ospiti. I biglietti infatti possono essere acquistati solo da residenti nella provincia di Reggio Emilia. Spero che l'inghippo burocratico possa essere risolto con l'aiuto della Questura di Bari. All'andata non era così e, pur essendo residente a Giovinazzo, ho visto tranquillamente la partita in Sud. Loro furono gentilissimi ed accompagnarono i miei parenti nella curva ospiti tra i 1200 baresi.Comunque vada, avrò realizzato il mio sogno di vedere la Reggiana a Bari. Sono stato a seguirla ad Andria ed in altri campi limitrofi, ma nell'astronave di Renzo Piano mai.Fino a ieri la prevendita raccontava di 450 tifosi al seguito, ma credo ne arriveranno altri. La trasferta di Bari è imperdibile per molti, grande stadio, tifoseria blasonata, curva a tratti impressionante. Ma i reggiani sono un popolo caldo e, statene certi, si faranno sentire. Tra le due tifoserie non c'è nulla, nessun astio, sarà una bella giornata di sport. Spero di festeggiare i miei 40 anni (li compio domenica 28 gennaio) con un bel risultato.(sorride)... Che vinca il migliore.