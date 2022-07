Giovinazzo-Foletto, è finita: mister 53 punti rimarrà in Brasile

Addio in casalascia il ruolo di responsabile dell'area tecnica dei biancoverdi a poche settimane dall'eliminazione dai play-off ad opera del Regalbuto. E dunque, in vista della prossima annata sportiva, il tecnico brasiliano ha deciso di rimanere in patria per coltivare nuovi progetti di vita.Il sodalizio retto dal presidentespiega di «aver interrotto, suo malgrado, il rapporto professionale con il responsabile tecnicoche ha significativamente contribuito, alla pari dell'intera squadra, al raggiungimento del secondo posto in serie A2, a quota, della storica qualificazione alla Final Four di Policoro e dei play-off per il salto in serie A».Un rapporto, quello con l'allenatore di Porto Alegre ricominciato la scorsa estate: per lui, arrivato in maglia biancoverde dal Domus de Maria nell'inverno 2006 e rimasto fino alla primavera del 2008, si è trattato di un ritorno a casa.Giovinazzo l'ha conosciuto bomber implacabile, pivot estroso, amico d'infanzia di Ronaldinho Gaucho. 15 anni dopo lo ha ritrovato allenatore esperto, affamato e già vincente, reduce dal double (vittoria del campionato di serie C1, della Coppa Italia regionale e del campionato di serie B) sulla panchina dello Sporting Sala Consilina dopo le esperienze con le Aquile Molfetta (in serie C1) e la Dolce Vita (in serie C2).Il resto è storia:con ben quindici vittorie, otto pareggi e una sola sconfitta. 112 le reti segnate, 66 quelle subite. Ed ancora:«Nutro grande rispetto nei suoi confronti e per la scelta che ha fatto, ovveroper coltivare nuovi progetti di vita - le parole del patron Carlucci -. La sua scelta,, ci rattrista, in particolar modo dopo la splendida annata appena trascorsa, ma la stima e il rispetto reciproco non verranno mai meno».Riconoscendo la sua qualità, ringraziandolo per il proficuo lavoro svolto nell'ultima stagione sportiva durante la quale si è fatto apprezzare per il lodevole e proficuo impegno, l'intenso spirito di abnegazione e la condivisione dei valori morali ed etici del club - è la chiosa conclusiva - i dirigenti del Giovinazzo C5 augurano a Darci Foletto, da sempre un esempio di competenza, le migliori fortune per un futuro professionale denso di successi.«Ci salutiamo - conclude il presidente Carlucci -, ma siamo consapevoli di quanto abbia dato alla causa e delle sue straordinarie doti che, ne siamo certi, continuerà a mostrare nel futsal brasiliano».