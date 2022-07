Giovinazzo C5: sarà l'anno della conferma per La Notte

Chiamato a stagione in corso a sostituire l'anno scorso la partenza del sostituto di Ernesto Di Capua,ha dimostrato con i fatti di voler far parte anche quest'anno della rosa delE non poteva essere altrimenti dopo che il classe 2006 è stato selezionato a partecipare a numerosioltre ad aver vinto un campionato regionale under 17 ed essersi meritato qualche presenza da titolare in serie A2.Quando è stato chiamato in causa il secondo di Di Capua ha mostrato più maturità, sia in campo che fuori, rispetto alla sua acerba età. Lavorando in simbiosi con il numero uno biancoverde ha poi acquisito i consigli giusti, indispensabili a raggiungere quella sicurezza che per il suo ruolo è la prima condizione essenziale.La stagione sportiva che si appresta a vivere l'estremo difensore sarà sicuramente quella delle conferme di quanto di buono è stato fatto sino ad oggi, un altro motivo alla base del suo accordo raggiunto con il presidenteche in lui vede uno degli elementi che costituiranno il futuro della sua società.Intercettando le sue sensazioni alla vigilia del torneo si è detto «molto contento ed onorato di poter continuare il percorso iniziato l'anno scorso. Spero - ha proseguito La Notte - di poter dare una mano essenziale alla squadra con prestazioni all'altezza della situazione. Ci tengo anche a raggiungere ​traguardi».«Sono consapevole che in serie A2 non sarà un anno facile, ma sono certo - ha concluso - che il duro lavoro e la costanza nell'impegno porteranno ottimi risultati personali e confido anche in quelli di squadra».