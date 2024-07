Emily Venere Donniacuo orgoglio biancoverde ai campionati di Rimini

Ha da poco compiuto 18 anni la giovinazzese, in forza all'associazione sportiva, e li ha festeggiati conquistando il titolo di vice campionessa nazionale dellanella specialità delriservata agliSono terminati l'8 luglio scorso, infatti, i campionati italiani che si sono svolti a Rimini dove con orgoglio e prestigio la ballerina, orgoglio biancoverde e reduce da numerosi riconoscimenti importanti in campo nazionale e internazionale, ha conquistato il titolo di vice campionessa nazionale della, l'unica federazione davvero riconosciuta dal Coni italiano, nella specialità delLa disciplinain generale ha come elemento fondamentale la creazione di una coreografia originale utilizzando stili e tecniche di balli latini. Un prestigioso traguardo, quello di Fiorentino, che si somma al prestigioso 5° posto nelsu 185 atlete partecipanti. Per la ballerina di Giovinazzo, che si è detta onorata per questo titolo e fiera di rappresentare i colori della sua bandiera, un motivo di orgoglio per tutti e soddisfazione per ilUn plauso va alla sua istruttrice, tecnico professionista diplomato, giudice nazionale, ufficiale di garae maestro federale di terzo livello che con la sua professionalità, impegno e dedizione forma i suoi ballerini fino al raggiungimento di tali risultati.