Violente mareggiate: due tartarughe spiaggiate a Giovinazzo

Le mareggiate degli ultimi giorni hanno continuato a restituirci carcasse di animali che si spiaggiano sulle coste, fra delfini e tartarughe marine. Due, ormai prive di vita, della specie, la tartaruga marina più comune del mare Mediterraneo, sono state scaraventate dalle onde sul litorale a sud di Giovinazzo.Il primo, un esemplare adulto di tartaruga marina della specie caretta caretta, la specie fortemente minacciata in tutto il bacino del mare Mediterraneo e ormai al limite dell'estinzione, di, ed il secondo, sempre della specie caretta caretta, ma più giovane e di, si sono spiaggiati a poche decine di metri di distanza l'uno dall'altro all'interno dell'area in concessione al residence turisticoSu entrambi i luoghi dei ritrovamenti, oltre alla, sono giunti i militari dell', i veterinari dell'e i volontari delper stabilire le cause e l'entità delle morti e per svolgere gli accertamenti necessari per acquisire le informazioni sulle caratteristiche delle testuggini per l'inserimento nella banca dati redatta dalEntrambi gli esemplari - morti da pochi giorni e giunti sulla battigia a sud di Giovinazzo perché spinti dalle correnti marine degli ultimi giorni - sono stati rinvenuti in buono stato di decomposizione e saranno analizzati per risalire alle cause dei due decessi «che, in modo plausibile - dice, del- sono da attribuire a fattori antropici»: dalle catture accidentali con le reti da posta alle collisioni con le imbarcazioni da diporto sino all'inquinamento marino.I ritrovamenti di Giovinazzo si aggiungono a quelli avvenuti a Molfetta, nei giorni scorsi. Lainforma tutti i cittadini che la segnalazione di animali spiaggiati deve essere indirizzata solo alladel territorio, anche telefonicamente. In questo modo sarà tempestivamente attivata la catena operativa creata dalper il recupero e lo studio sugli animali che spiaggiano sulle coste del mare Adriatico.Nei giorni scorsi, intanto, dopo i rilievi, i veterinari dell'e i volontari del, dopo aver esaminato le carcasse non ravvisando problemi di tipo igienico-sanitario, hanno disposto la rimozione - che sarà effettuata, a cura di una ditta specializzata, nei prossimi giorni - secondo le procedure di legge.