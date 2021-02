Viola la zona arancione: giovinazzese sanzionato a Molfetta

Domenica di controlli, quella appena trascorsa, da parte del corpo dellaè stato sanzionato dagli agenti che lo hanno fermato per un controllo, non avendo saputo fornire spiegazioni al suo trovarsi al di fuori del comune di residenza, pur essendo la Puglia in zona arancione.L'uomo, infatti, è stato multato per essersi spostato da Giovinazzo a Molfetta senza. Si rammenta, infatti, che è possibile recarsi al di fuori del territorio comunale in cui si vive solo per motivi di lavoro, necessità (visite mediche, spesa di alimenti non rintracciabili nella propria città) oppure per assistenza a parenti e congiunti. Sempre a Molfetta altresono state sanzionate per assembramenti e per il mancato utilizzo della mascherina.E non è tutto: domenica gli uomini dellamolfettese, ai comandi del tenente colonello, hanno chiusoe deferito due persone per delitto colposo contro l'incolumità pubblica. Si tratta dei gestori dell'esercizio commerciale,, i quali continuavano ad aprire la loro pizzeria, ubicata a sud della città, nonostante fossero positivi ale quindi in isolamento obbligatorio presso la propria abitazione.La coppia, di Molfetta, è stata vista dagli agenti mentre era all'interno della pizzeria a occuparsi dei rifornimenti alimentari. Nel pomeriggio sono tornati nel locale per aprire l'attività e, a quel punto, sono scattate le sanzioni con l'immediata chiusura e la denuncia a piede libero alla