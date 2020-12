«Vieni a Molfett» sulle note della Rimbamband per lo shopping di Natale

Fai un regalo alla tua città, fai girare l'economia. Dopo il successo della scorsa estate, il Comune di Molfetta ha deciso di rinnovare l'iniziativa dei buoni dal valore di 20 euro da spendere nei negozi della città per sostenere il commercio locale e incentivare lo shopping natalizio a "kilometro zero".Come funziona l'iniziativa? Effettuando un acquisto di almeno 40 euro in uno dei negozi aderenti all'iniziativa si riceve un buono da 20 euro da spendere in un'altra attività convenzionata fino al 6 gennaio 2021, e in più si potrà ottenere uno sconto del 10% sul prezzo di cartellino.Un motivo in più per favorire le piccole attività locali in questo momento storico condizionato dalle problematiche legate all'emergenza Covid-19. E cosa c'è di meglio di una risata per affrontare i periodi più cupi?A risollevare l'umore ci pensa la travolgente comicità musicale della Rimbamband. Per accompagnare la promozione di questa iniziativa, il Comune di Molfetta e il DUC Molfetta – Distretto Urbano del Commercio si sono affidati all'agenzia di comunicazione "I Monelli" che hanno convocato tra le vie dello shopping molfettese i cinque scalmanati componenti della Rimbamband: con uno show improvvisato in strada la band – con il suo stile unico, orgogliosamente pugliese - ha animato lo shopping natalizio sulle note del loro brano originale "Vieni a Molfett", parodiando la popolarissima "Bad" di Michael Jackson.«In questo particolare momento, oltre all'emergenza sanitaria, ci troviamo ad affrontare una vera e propria emergenza economica – ha dichiarato Antonio Ancona, assessore comunale al marketing territoriale e al commercio di Molfetta e presidente del DUC Molfetta – per questo motivo, replicando l'ottima iniziativa estiva dei buoni spesa, l'amministrazione comunale ha inteso dare un maggiore supporto al commercio di prossimità e allo shopping in centro con una promozione speciale per i cittadini dedicata al periodo natalizio».Un regalo per tutta la città che, a suon di musica e ironia, porta con sé un messaggio di supporto e solidarietà per Molfetta, affinché questo Natale sia una vera occasione di ripresa economica.