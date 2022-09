Via le antenne da Palazzo di Città

4 foto Smantellamento antenne da Palazzo di Città

Questa mattina, 29 settembre, sono iniziati i lavori di smantellamento delle. Un'operazione attesa da anni, da quando le precedenti amministrazioni avevano intrapreso un lungo iter per eliminarle.Erano state installate oltre 15 anni fa, sotto la Giunta guidata da Antonello Natalicchio per rispondere ad una allora impellente necessità di migliorare il segnale telefonico di una compagnia in tutta la città. Lunghe sono poi state le vicende che hanno portato all'odierno smantellamento, notizia accolta positivamente anche sui social network da molti cittadini e cittadine.«Preferiamo - ha spiegato lapidario il sindaco Michele Sollecito - che il campo visivo sopra Palazzo di Città e sopra la bella e storica piazza Vittorio Emanuele II sia libero da queste antenne».A seguire le delicate dal 2017 l'intera vicenda ed oggi le operazioni è stato l'assessore Gaetano Depalo: «Tutto - è stato il commento - arriva per chi sa aspettare. Una lunga e perigliosa battaglia è stata vinta e ridiamo così bellezza alla nostra splendida piazza».Un passaggio atteso che restituisce una visione dell'agorà giovinazzese differente. Nella galleria fotografica, i lavori odierni.