Vaccino Covid, superata la soglia delle 30mila somministrazioni a Giovinazzo

Nonostante l'anomalia di non avere un punto vaccinale di popolazione sul territorio comunale (ce l'hanno Bitonto, Terlizzi, Molfetta, Ruvo di Puglia, oltre ai diversi dislocati a Bari ed uno era stato allestito ma le autorità sanitarie non hanno ritenuto di aprirlo nemmeno in autunno), sono ottime le notizie che arrivano dalla campagna in corso in questi mesi.Sono infattile somministrazioni di vaccino ricevute da cittadini di Giovinazzo esono le persone con un'età superiore ai 12 anni ad aver ricevuto almeno una dose di siero. L'ultimo numero che rincuora èSi tratta dei residenti sul territorio comunale che hanno completato l'intero ciclo vaccinale e che sono probabilmente al riparo da forme gravi dell'infezione e da ospedalizzazioni. Siamo oltre l'80% della popolazione locale vaccinabile.Le prossime settimane, come già scritto da queste pagine, saranno decisive per la lotta al virus. Se i dati pugliesi resteranno stabili e la pressione sul nostro sistema ospedaliero resterà quantomeno sui livelli attuali, potremmo forse dirci fuori dall'incubo Sars CoV2.Intanto sul territorio cittadino sono attualmente. Nessuno è ricoverato, secondo le informazioni raccolte dall'ente comunale.