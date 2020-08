Undici nuovi positivi in Puglia al Covid-19

LA SITUAZIONE AGGIORNATA IN PUGLIA

Sale ancora il numero dei contagi da Covid-19 in Puglia. Nella giornata di ieri sono stati resi noti, 5 dei quali riguardano la Città Metropolitana di Bari. I contagiati da inizio emergenza sanitaria salgono pertanto a 4.696, un dato purtroppo in costante crescita nell'ultima settimana. Gli 11 nuovi infetti sono emersi dall'analisi di 1.908 tamponi.Fortunatamente dal 3 agosto scorso, nella nostra regione, non si registrano decessi. Il numero delle vittime è pertanto rimasto di153 dei quali risiedevano nel barese ed una a Giovinazzo, il 91enne morto il 26 marzo scorso.In Puglia ci sono attualmente 170 persone positive al Covid-19, di cui 26 (altro dato preoccupante in salita) ricoverate in ospedale. Per fortuna, dal 22 giugno, nessun paziente si trova in terapia intensiva. I guariti restano 3.973 (10 sono giovinazzesi).