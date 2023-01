Ulteriore leggero calo dei casi Covid a Giovinazzo

Ulteriore leggero calo dei contagi da Covid-19 a Giovinazzo nella settimana dal 9 al 15 gennaio.Sono statii nuovi casi registrati, 3 in meno rispetto ai sette giorni precedenti, per un tasso di positività sceso aogni 100mila ipotetici residenti, nettamente inferiore alla media metropolitana attestatasi sui 162,8, -30,3%.Da inizio pandemia sono state quasi 10mila le infezioni a Giovinazzo, purtroppo 17 sono state le vittime accertate. Non si registrano morti per Covid-19 dalla primavera del 2021, prima che la campagna vaccinale si diffondesse su vasta scala.Più preoccupanti, al momento e nella fase forse più calda per la diffusione dei Coronavirus, le stime dei contagi da influenza stagionale, per cui i medici di base consigliano la vaccinazione.