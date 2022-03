Ulteriore calo dei positivi a Giovinazzo. Oltre 3mila i contagiati da inizio pandemia

I NUOVI DATI



L'ANALISI

IL RIASSUNTO DEI CONTAGI DA INIZIO PANDEMIA

Una discesa lenta, ma continua.Questo il quadro della situazione epidemiologica a Giovinazzo nelle ultime settimane, in cui il Covid-19 ha preso a circolare con minore vigore rispetto alle precedenti.Secondo i dati comunali aggiornati al 4 marzo, nella cittadina adriatica ci sono attualmente 165 positivi al Sars Cov2, 12 in meno rispetto al 27 febbraio, data dell'ultimo report. Si tratta del miglior dato dal 30 dicembre del 2021.In quattro giorni sono stati 61 i nuovi contagi e 73 le negativizzazioni. Tra i nuovi contagiati si registra un solo ricorso a cure ospedaliere, ma non vi sono al momento giovinazzesi tra i 28 pazienti in terapia intensiva nei nosocomi pugliesi.Da inizio pandemia sono saliti dunque a 3.044 i giovinazzesi che hanno contratto il virus e 2.862 sono fortunatamente guariti. A Giovinazzo vi sono stati anche 17 decessi dal marzo 2020 per o con il Covid, l'ultimo dei quali a metà maggio dello scorso anno.Nel periodo tra il 27 febbraio ed il 4 marzo sono stati 11 i bimbi e le bimbe tra gli 0 ed i 9 anni ad infettarsi, 8 i casi tra i 10 ed i 19 anni e 7 tra i ventenni. Tra gli over 30 si sono registrate nel medesimo periodo 8 contagi, 10 tra gli over 40 e 9 tra i cinquantenni. Sono stati invece 5 i contagi tra gli ultrasessantenni, 1 tra i 70 ed i 79 anni e 4 tra gli ultraottantenni, dato questo che preoccupa leggermente. Dal 23 febbraio scorso non è stato più ufficializzato alcun caso tra gli over 90. Impressiona il numero complessivo dei contagi tra i piccoli e le piccole sotto i 10 anni: dall'8 dicembre, data in cui ha iniziato a manifestarsi la quarta ondata, sono ben 181 le infezioni riscontrate sul territorio comunale, molte dei quali in in bimbi in età scolare.0-9 anni: 236 casi10-19 anni: 380 casi20-29 anni: 406 casi30-39 anni: 425 casi40-49 anni: 474 casi50-59 anni: 453 casi60-69 anni: 300 casi70-79 anni: 215 casi80-89 anni: 117 casiover 90: 38 casi