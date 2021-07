Ulteriore aumento dei positivi al Covid in Puglia. 5 morti nelle ultime ore

I decessi



La situazione attuale in Puglia

Sono purtroppo nuovamente in costante aumento i positivi al Covid-19 in Puglia, con una media d'età che si va abbassando. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 139 casi (il maggior numero in una sola giornata da maggio) a fronte di 7301 tamponi rinofaringei effettuati, pari all'1,9% del campione totale. Una percentuale che torna a far preoccupare le autorità sanitarie regionali.I nuovi contagi sono così suddivisi:36 Provincia di Lecce35 Area Metropolitana di Bari31 Provincia di Taranto14 Provincia di Brindisi14 Provincia Bat8 Provincia di Foggia2 casi fuori regioneUn caso precedentemente attribuito a provincia non nota è stato classificatoDall'inizio dell'epidemia sono 254.462 i pugliesi infettatisi e 245974 pazienti sono guariti (85 nelle ultime ore).Sono stati registrati nelle ultime 24 ore anche 5 decessi, ben 4 nel tarantino ed uno nel barese. Il computo delle vittime da inizio emergenza sanitaria è quindi salito a 6664, di cui 2278 risiedevano nell'Area Metropolitana di Bari. Questo il sunto:2278 Area Metropolitana di Bari1510 Provincia di Foggia1032 Provincia di Taranto722 Provincia Bat677 Provincia di Lecce388 Provincia di Brindisi39 residenti fuori Regione18 di provincia di residenza non notaNella nostra regione vi sono attualmente 1824 positivi al Sars CoV2 (49 in più rispetto a martedì) e 1742 persone si stanno curando a casa. Diminuiscono i ricoverati, da 85 ad 82 (-3) e restano stabili le terapie intensive (10).Il dato di Giovinazzo sarà aggiornato nelle prossime ore.