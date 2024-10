Ufficialmente costituito il Comitato Beni Comuni Giovinazzo

Powered by

Nella serata del 30 settembre, laha ospitato la seconda assemblea suSi è ufficialmente costituito ilche porterà avanti, sempre con metodo assembleare, il lavoro svolto finora. Il Comitato avrà una portavoce,un co-portavoce,e un gruppo operativo.Nel corso della serata è stata fatta una panoramica delle concessioni demaniali e comunali relative a stabilimenti balnerari, spiagge libere con servizi e attività di ristorazione. È stata anche approfondita la manifestazione di interesse bandita dall'amministrazione comunale relativa alla realizzazione di un trabucco in località 'Cala Crocifisso'.L'assemblea ha infine trattato tematiche strettamente connesse con l'utilizzo del 'bene mare' come la turistificazione, la qualità del lavoro stagionale, l'incremento del numero di b&b e la riduzione dell'offerta residenziale in affitto, tematiche che saranno oggetto di specifici focus nei prossimi appuntamenti.Quanti desiderassero collaborare con il gruppo operativo o semplicemente ricevere un report dettagliato dell'assemblea possono scrivere a benicomunigiovinazzo@gmail.com e saranno inseriti nella mailing list del comitato.