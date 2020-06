È ufficiale: Giovinazzo non ha più positivi al Covid-19

Non era stato facile per la nostra redazione reperire informazioni sull'ultimo caso di positività al Covid-19 a Giovinazzo. Diverse volte avevamo sollecitato gli amministratori a darci notizie, ma la loro prudenza, va riconosciuto, è stata esemplare.Da qualche giornoEra già successo a Terlizzi, Molfetta e Ruvo di Puglia. Una notizia attesa e che sa di liberazione dall'incubo, ma che non può in alcun modo far abbassare la guardia, con comportamenti non rispettosi delle normative imposte sia a livello nazionale sia regionale.La conferma è arrivata questa mattina proprio dal Sindaco. Di seguito il testo di un post ufficiale apparso su Facebook.«Cari amici buongiorno, con la cautela e senso di responsabilità di sempre, abbiamo voluto attendere qualche giorno per confermare il dato.Oggi, sento il dovere di riferirviOvviamente la battaglia non è finita, dobbiamo continuare tutti ad essere accorti, ma un bel pezzo di strada è stato percorso.Andiamo avanti con fiducia e non lasciamoci "fregare" dal virus, assumendo atteggiamenti sbagliati e pericolosi».La lotta continua, dunque, e bisognerà a tutti i costi eliminare atteggiamenti irresponsabili che troppo spesso stiamo notando in giro per la città. Il dolore di ciò che è stato, con alcune famiglie devastate dalla paura ed una toccata da un lutto, non ci devono far dimenticare quanto abbiamo vissuto e potremmo tornare a vivere tra qualche mese senza senso di responsabilità individuale.