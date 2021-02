Tutti i nomi del Governo guidato da Mario Draghi. Domani il giuramento a mezzogiorno

L'ELENCO DEI MINISTRI DEL NUOVO GOVERNO GUIDATO DA MARIO DRAGHI

Ci saranno si tecnici sia politici nel nascente Governo presieduto daÈ quanto è emerso questa sera, dopo che l'ex presidente della Banca Centrale Europea è salito al Quirinale per comunicare le sue decisioni al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo essersi fermato nella sua residenza del quartiere Parioli per le ultime riflessioni.Sciolte le riserve, quello che emerge dalle anticipazioni è un esecutivo composto da persone appartenenti inevitabilmente a schieramenti non solo diversi, ma spesso avversi. A Draghi il compito di trovare la quadratura del cerchio per affrontare al meglio le sfide che gli si presenteranno davanti sin da subito.Nella lista spiccano le riconferme diMinistro per i Rapporti con il Parlamento: Federico D'Incà (M5s)Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione: Vittorio Colao (Tecnico)Ministro per la Pubblica Amministrazione: Renato Brunetta (Forza Italia)Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie: Mariastella Gelmini (Forza Italia)Ministro per il Sud e la Coesione territoriale: Mara Carfagna (Forza Italia)Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport: Fabiana Dadone (M5s)Ministro per le pari opportunità: Elena Bonetti (Italia viva)Ministero per la Disabilità: Erika Stefani (Lega)Ministero del Turismo: Massimo Garavaglia (Lega)Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: Luigi Di Maio (M5s)Ministero dell'Interno: Luciana Lamorgese (Tecnica)Ministero della Giustizia: Marta Cartabia (Tecnica)Ministero della Difesa: Lorenzo Guerini (Pd)Ministero dell'Economia e delle Finanze: Daniele Franco (Tecnico)Ministero dello Sviluppo Economico: Giancarlo Giorgetti (Lega)Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali: Stefano Patuanelli (M5s)Ministero per la transizione Ecologica: Roberto Cingolani (Tecnico)Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: Enrico Giovannini (Tecnico)Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Andrea Orlando (Pd)Ministero dell'Istruzione: Patrizio Bianchi (Tecnico)Ministero dell'Università e della Ricerca: Cristina Messa (Tecnica)Ministero della Cultura: Dario Franceschini (Pd)Ministero della Salute: Roberto Speranza (Leu)