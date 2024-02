Turismo, PVA: «A Giovinazzo nel 2023 oltre 11mila presenze in meno»

Powered by

Dall'amministrazione guidata da Michele Sollecito solo propaganda e pochi fatti. Anche nel campo turistico.È questa la sintesi massima del pensiero di, principale movimento di opposizione cittadina. Da PVA si fa riferimento ai dati forniti qualche giorno fa dal Corriere della Sera sulle destinazioni che hanno perso il maggior numero di visitatori nel 2023 rispetto al 2022.«È davvero sconfortante - scrivono dalla segreteria - leggere sul Corriere della Sera che Giovinazzo nel 2023 è tra le destinazioni turistiche flop pugliesi, con. Un dato in controtendenza con l'exploit fatto registrare dalle altre località balneari della provincia di Bari. L'ennesima conferma - è l'attacco frontale all'esecutivo cittadino - che tra la propaganda dell'amministrazione Sollecito e i fatti c'è un abisso da colmare!».Tra i comuni pugliesi che hanno perso il maggior numero di visitatori tra 2022 e 2023, GCrollano Peschici, sul Gargano, ed Ugento, sulla costa ionica salentina, rispettivamente con -63.137 e con -62.875. Male anche Vieste con -39.189.Hanno fatto bene invece Lecce, con un aumento di 87.288 visite (ma nel 2022 vi era stato il calo ed il sorpasso di molte città), Marina di Melendugno (+66.660), Monopoli (+53.235) ed il capoluogo, Bari, che ha visto giungere in città 52.711 turisti in più dell'anno precedente. Nel Barese bene anche Polignano a Mare ed Alberobello.Dati da analizzare e su cui avviare una lunga ed accurata riflessione.