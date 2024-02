Un'altra tartaruga marina trovata senza vita: era nel porticciolo

Ennesimo ritrovamento di una tartaruga ormai priva di vita, la seconda nel mese di febbraio. La carcassa di una, la tartaruga più comune del mare Mediterraneo, è stata recuperata a Giovinazzo. Il ritrovamento, ad opera di un cittadino che ha allertato la, è avvenuto all'interno del porticciolo.«Si tratta del secondo rinvenimento in quindici giorni, dopo l'esemplare che si è spiaggiato sul litorale sud, nei pressi del residence Valentini», ha riferito, del centro di recupero tartarughe marine di Molfetta, intervenuto sul posto con i militari dell', i veterinari dell'e la. Non è chiaro quali siano state le ragioni della sua morte: a mettere a rischio la loro vita, oltre all'inquinamento, pure i sistemi di pesca.La testuggine, una femmina adulta didi lunghezza carapace per circa 50 chilogrammi di peso, «è apparsa in buone condizioni - ha continuato Salvemini -, era morta da poche ore e, perciò, è stata portata all'dove sarà sottoposta ad un esame necroscopico». Le cause potrebbero essere legate alla pesca: le tartarughe marine muoiono perché rimangono impigliate nelle reti e non riescono a tornare a galla per respirare.Ogni anno si stima che in Mediterraneo circa 150mila tartarughe finiscano vittima degli attrezzi da pesca. Ma c'è pure un altro problema: molte tartarughe marine sembrano essersi insediate nelle lagune costiere, dove trovano abbondanza di cibo. Qui possono incappare nelle reti fisse, causando anche dei danni alla pesca.