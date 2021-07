Tornano a crescere i contagi in Puglia: nelle ultime ore l'1,28% dei tamponi effettuati

Un morto

Tornano purtroppo a crescere i contagi in Puglia. Nelle ultime ore sono stati 97, emersi dall'analisi di 7527 tamponi orofaringei, pari all'1,28% del campione totale. I nuovi casi sono così suddivisi:39 Provincia di Lecce30 Area Metropolitana di Bari11 Provincia di Taranto8 Provincia di Foggia6 Provincia di Brindisi1 Provincia Bat1 caso di provincia di residenza non nota0 casi di residenti fuori regioneAttualmente i positivi al virus sono 1712 (-167 rispetto a lunedì) e 1635 sono i pazienti che si curano in casa, mentre i ricoverati sono 77, 5 in meno rispetto all'ultimo aggiornamento. Sono 9 coloro i quali lottano in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, in Puglia hanno contratto il virus 253 913 persone e sono guarite 245548, comprese le 263 negativizzazioni delle ultime 24 ore.La nostra regione ha fatto registrare un nuovo decesso, questa volta nel Basso Salento. Il computo delle vittime è quindi salito 6653 da inizio pandemia. Nel barese ci sono stati 2277 morti. Preoccupa l'incremento dei contagi in Salento, coincisi con l'arrivo di tanti vacanzieri.Il dato di Giovinazzo sarà aggiornato nelle prossime ore, ma secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la cittadina adriatica non sarebbe più libera da positivi.