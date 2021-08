È pronto il prestigioso red carpet per la sesta edizione di "", il contest ideato e organizzato dache avrà luogoa Giovinazzo.Presenteranno la serata, a ridosso della suggestiva Fontana dei Tritoni,, modella e presentatrice punta di diamante dell'agenzia, e l'attore e presentatoreIn passerella: la vera essenza della femminilità̀ e dell'eleganza con la donna chic e raffinata didi Paola Ditillo; ricami e tessuti pregiati faranno brillare la mini capsuledi Giulio Lovero; i preziosi occhiali da sole diper sentirsi sempre alla moda.Previsto anche il momento dell'con eccellenti tecnici, coordinati dal maestro napoletano dell'acconciatura, art director del gruppo Rei Parrucchieri:Il make up delle modelle è affidato alla eccellente professionalità̀ die alla sua scuola di estetica e acconciaturaIl prestigioso premio alsarà̀ assegnato al Genio delle Teste Scultura, recentemente premiato con il "Golden Lady Awards", gli Oscar della moda di Dubai, e nominato membro internazionale del comitato consultivo della Vie Fashion Week degli Emirati Arabi di cui Carmen Martorana, che cura per lui le relazioni istituzionali, sarà esclusivista nazionale.Non solo défilé́, ma anche tanta qualità̀ musicale con la cantanteUna giuria altamente qualificata assegnerà̀, alle modelle che sfileranno, il titolo di "", di "" e di """. Le vincitrici parteciperanno alla crociera, il format moda in navigazione con Costa Crociere ideato da Carmen Martorana.L'evento è patrocinato daPosti a sedere su invito (è obbligatorio esibire il green pass o certificato tampone).