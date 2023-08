"Tesori d'arte sacra", stasera aperte le chiesette del centro storico

Dalle 19.00 alle 22.00 di questa sera, torna "Tesori d'arte sacra", l'evento culturale gestito dalla Fondazione Museo Diocesano su istanza dell'amministrazione comunale, con l'ausilio delle locali confraternite, che aprirà al pubblico le chiese delloQuesti gioielli, come accaduto venerdì 18 agosto per la prima, saranno visitabili con supporto di guide abilitate, per favorire la conoscenza del patrimonio ecclesiastico locale e valorizzare i beni storico-artistico in esse contenuti, la cui bellezza è poco conosciuta. Le chiese del centro storico, infatti, con la loro architettura e le opere d'arte, sono testimonianze della storia religiosa e artistica della città e la loro conoscenza permetterà la salvaguardia di questi luoghi.È stata scelta la festività simbolo della città, la Madonna di Corsignano, per inaugurare il progetto inserito all'interno del protocollo d'intesa che l'Amministrazione, la Diocesi e la Fondazione hanno sottoscritto lo scorso 28 luglio. In tale progetto si inserisce la possibilità di recuperare e restaurare alcune delle opere d'arte della comunità, sensibile in questi giorni all'importanza della tradizione ( qui il video del sindaco Michele Sollecito).