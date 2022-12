Tesori d'Arte Sacra, il culto di Santa Lucia a Giovinazzo

Prosegue con grande interesse di pubblico l'iniziativa deltesa a favorire la conoscenza del patrimonio ecclesiastico diocesano attraverso. Percorsi di conoscenza dal museo al territorio e viceversa, questa domenica a Giovinazzo con un percorso dedicato a Santa Lucia.I luoghi coinvolti dalle aperture straordinarie promosse dalla struttura museale, con il patrocinio morale dell'Amministrazione comunale cittadina e la collaborazione dei referenti ecclesiastici, sono la chiesa dello Spirito Santo, la Concattedrale di Santa Maria Assunta e la chiesa di San Francesco, già dei Cappuccini.Le visite, gratuite per chi acquista un ticket di accesso al Museo Diocesano, sino all'8 gennaio, offrono la possibilità di seguire anche i tour nelle altre città della diocesi, ampliando l'orizzonte conoscitivo del patrimonio artistico e devozionale della nostra diocesi, consentendo di confrontare le opere, gli artisti e le diverse iniziative assunte nei secoli per stimolare la devozione.Guida d'eccezione – che collabora con il Museo –profonda conoscitrice del territorio cittadino e delle testimonianze storico artistiche presenti. A lei si deve anche la scheda sul culto nicolaiano, già oggetto del precedente tour tematico, presente all'interno della pubblicazione San Nicola 'Metropolitano'. Arte e devozione per il Santo di Myra nella Città Metropolitana di bari dall'XI al XXI secolo che sarà presentato nella Sala polifunzionale del Museo Diocesano sempre domenica 11 dicembre, alle 18.30, alla presenza del direttore don Michele Amorosini, del prof. Marcello Mignozzi – Università di Bari – e della dott.ssa Antonella Ventura, curatrice della pubblicazione.Uno sguardo ampio sul patrimonio di arte e di fede del nostro territorio.