"Tesori d'Arte Sacra", il 18 e 21 agosto chiese aperte a sera nel centro storico di Giovinazzo

Il Comune di Giovinazzo, in collaborazione con la, il 18 e il 21 agosto organizza "Tesori d'Arte Sacra. Percorsi di valorizzazione del patrimonio ecclesiastico a Giovinazzo", aperture straordinarie di alcune delle chiese confraternali e antiche del centro storico.Dalle 19.00 alle 22.00, le chiese dellosaranno visitabili con supporto di guide abilitate, per favorire la conoscenza del patrimonio ecclesiastico locale e valorizzare i beni storico-artistico in esse contenuti, la cui bellezza è poco conosciuta. Le chiese del centro storico, infatti, con la loro architettura e le opere d'arte, sono testimonianze della storia religiosa e artistica della città e la loro conoscenza permetterà la salvaguardia di questi luoghi.È stata scelta la festività simbolo della città, laper inaugurare il progetto inserito all'interno del protocollo d'intesa che l'Amministrazione, la Diocesi e la Fondazione hanno sottoscritto lo scorso 28 luglio. In tale progetto si inserisce la possibilità di recuperare e restaurare alcune delle opere d'arte della comunità, sensibile in questi giorni all'importanza della tradizione.Appuntamento imperdibile per tutte le età.