Gli specialisti dei furti alle colonnina self service dei distributori di carburanti sono tornati in azione dopo un lungo periodo di tregua, ma hanno dovuto fare i conti con i, intervenuti prontamente sventando il tentativo di furto: i malfattori sono fuggiti a gambe levate lasciando sul posto anche gliL'allarme è scattato intorno alle ore 03.00 del 30 giugno scorso all'interno dell'area di serviziolungo la strada statale 16 bis, in direzione nord, quando i banditi, con l'utilizzo di un flessibile, hanno iniziato a tagliare la lamiera dell'accettatore delle banconote, dalla quale poter estrarre i soldi contenuti all'interno. I malfattori volevano tirare fuori i contanti del self service, al cui interno è contenuto l'incasso per i rifornimenti effettuati senza operatore, ma non hanno fatto in tempo.Sono dovuti scappare a perdifiato all'arrivo della pattuglia della, allertata da una segnalazione alla centrale operativa del, per evitare di essere catturati. All'arrivo dei militari, i banditi intenti nell'opera ​si sono dati alla fuga riuscendo a dileguarsi per le campagne retrostanti, abbandonando sul posto tutta l'attrezzatura: i ladri sono fuggiti lasciando nell'area di servizio gli, subito recuperati e sequestrati a carico di ignoti in corso di identificazione.Il colpo, dunque, non è stato portato a termine, grazie al rapido intervento dei, il cui arrivo ha messo in fuga i malviventi. Gli inquirenti hanno eseguito i rilievi di legge, nel contempo sono state acquisite le immagini deidell'area di servizio, già in passato nel mirino di varie bande.