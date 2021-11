Tasso di positività sopra la media metropolitana a Giovinazzo tra il 15 ed il 21 novembre

La settimana tra il 15 ed il 21 novembre a Giovinazzo è stata caratterizzata da un aumento dei contagi da Sars CoV2.In quel lasso di tempo sono state 6 le infezioni da Covid-19 registrate sul territorio comunale, con un tasso di positività ogni ipotetici 100mila abitanti salito al, al di sopra della media metropolitana attestatasi sul(336 casi, dato in calo). Nella settimana tra l'8 ed il 14 novembre non vi era stato alcun contagio secondo il report settimanale della ASL Bari.Nelle prossime ore avremo il quadro della situazione più completo, ma l'appello del sindaco e del vicesindaco alla prudenza, nonostante i numeri siano decisamente inferiori a quelli del 2020, sono l'indicatore di un fatto acclarato: il virus continua a circolare, talvolta coinvolgendo alcuni nuclei familiari e spesso sta partendo da giovanissimi in età scolare.L'auspicio è che con il procedere delle vaccinazioni e con le terze dosi, si possa trascorrere un Natale più sereno rispetto a quello di un anno fa.