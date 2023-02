Tartaruga in decomposizione sotto la passerella di Levante

Ancora unain stato di avanzata decomposizione è stata avvistata da alcuni cittadinia Giovinazzo.L'esemplare non sembra di grandi dimensioni, ma in molti giurano che si trovi lì ormai da giorni, dopo le grandi mareggiate delle scorse settimane.Una situazione, quella delle tartarughe spiaggiate, che si sta ripetendo con frequenza lungo l'intero litorale adriatico del Barese, da Molfetta sino a Monopoli. Talvolta si tratta di animali feritisi e poi morti, dopo essersi impigliati nelle reti, o che hanno ingerito plastica gettata in mare. In questo caso appare difficile risalire alle cause del decesso del rettile viste lo stato di deperimento della carcassa.