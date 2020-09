Supporto alle attività culturali della Città Metropolitana di Bari: riconoscimento ad Alessandro Cavaliere

LE DICHIARAZIONI DI CAVALIERE

L'artista, napoletano d'origine e giovinazzese d'adozione, ha ricevuto una delega a supporto delle attività culturali della città Metropolitana di Bari, riconoscimento, della durata di un anno, ricevuto dal sindaco metropolitano Antonio Decaro.Questa la precisa indicazione contenuta nella delega:In diversi eventi, svoltisi a Bari, tra cui le varie edizioni din cui aveva presentato creazioni presepiali e arte sacra dedicata a San Nicola, il sindaco Antonio Decaro aveva già notato il suo talento artistico. Anche a Palazzo di Città, in occasione della presentazione delle bottiglie di birra artigianale a tiratura limitata, per le quali Alessandro Cavaliere realizzò le decorazioni, l'artista si fece appezzare per la creatività pittorica e per le idee.L'incarico nasce su indicazione del gruppo politico di Sud al Centro di Bari che ha proposto al Sindaco metropolitano di affidare all'artista Cavaliere questa delega per la quale sarà impegnato«A me è stato comunicato, ma i social sono arrivati prima con il post su Facebook pubblicato da Anita Maurodinoia che ha dato la notizia- ci ha detto -. La mia attenzione sarà rivolta a promuovere il territorio unendo le mie due anime, quella d'origine napoletana e quella pugliese d'adozione, terre legate da emozioni e colori che ben si fondono insieme. Dedico questo riconoscimento ai giovinazzesi che hanno sempre rivolto attenzione alla mia arte perché senza estimatori e senza la loro attenzione verso il mio mondo artistico. io non sarei nessuno».Adabbiamo chiesto a cosa si dedicherà per svolgere l'incarico affidatogli. «Spero di riuscire quindi a lavorare bene in squadra, con il sindaco di Bari, nell'unico ed esclusivo obiettivo di fare bene per la nostra collettività, promuovere tutto il nostro territorio attraverso la cultura - ha spiegato -. Mi impegnerò a supportare il sindaco Decaro nell'attività di indirizzo, promozione e coordinamento nell'ambito della Città Metropolitana delle politiche culturali in favore dell' educazione e formazione delle giovani generazioni. La notizia mi ha lusingato e riempito il cuore di gioia, emozione che volentieri condivido con i miei concittadini giovinazzesi. Vorrei porgere un grandissimo ringraziamento al primo cittadino della Città Metropolitana di Bari, Antonio Decaro, che ha creduto in me riponendo fiducia nel ruolo affidatomi e a tutto il gruppo di Sud al Centro, alla nostra leadere al mio caro amico Vincenzo Brandi, presidente del V Municipio di Bari, che ha sostenuto e suggerito la mia delega riconoscendo il prezioso contributo da me rivolto all'arte in questo territorio.Un grazie - ha continuato Arbore - va alle persone che mi hanno supportato ed aiutato concretamente in questi anni in diverse manifestazioni a carattere culturale, artisti, musicisti, alla mia bella famiglia e al mio caro papà che purtroppo non c'è più e che starà gioendo con gli angeli. Di sicuro sarebbe stato orgoglioso di me. Un ringraziamento particolare e personale lo vorrei porgere al Presidente del Consiglio Comunale di Giovinazzo,, amico fraterno, con il quale abbiamo condiviso da diverso tempo tanti progetti sul territorio con tutti gli amici di».