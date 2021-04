Superati i 51mila attualmente positivi al Covid in Puglia

Decessi e guarigioni



Il dato di Giovinazzo non aggiornato

Gli attualmente positivi al Covid-19 in Puglia sono saliti a 51.558 (+511 rispetto al venerdì). Tra di essi, 49.328 persone si stanno curando a casa e 2230 sono i ricoverati in ospedale (-10).Nelle ultime ore sono stati effettuati 13.461 tamponi e 1804 hanno dato esito positivo al Sars CoV2 con un'incidenza dal 13,4%, ancora nettamente sopra la media nazionale. La Puglia resta tra le regioni messe peggio per percentuale di contagi e resterà in zona rossa sino al 20 aprile. Dall'inizio della pandemia, i pugliesi contagiatisi sono 209.171, così suddivisi per provincia di provenienza81372 Area Metropolitana di Bari38289 Provincia di Foggia32594 Provincia di Taranto20420 Provincia Bat20123 Provincia di Lecce15356 Provincia di Brindisi707 relativi a residenti fuori regione310 di provincia di residenza non notaSempre nelle ultime 24 ore, sono stati 31 i decessi sul territorio regionale, 15 nel barese, 6 in provincia di Taranto, 6 nel brindisino, 4 in Capitanata, col totale delle vittime salito a 5174, di cui 1793 residenti nell'Area Metropolitana di Bari.I guariti sono invece stati 1262 nelle ultime ore, con il totale che è salito a 152.439.Non viene aggiornato dal 5 aprile il dato giovinazzese. A quella data erano 166 i positivi sul territorio comunale, 854 i guariti su 1050 persone che avevano contratto il virus. 14 sono stati i morti accertati, 7 nel 2020 ed altrettanti nel nuovo anno.