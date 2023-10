Stasera inizia Birramilandia!

Finalmente l'attesa è finita e questa sera inizia la tre giorni del "Festival della birra" targato, dalle ore 18:00 alle ore 00.00, il 13, il 14 e il 15 ottobre, con ingresso gratuito. L'evento avrà luogo ain via Chicoli, in un'area molto più grande rispetto al passato.L'organizzazione ha provveduto per questa terza edizione del "luppolo in festa" a mettere a disposizione delle aree parcheggio gratuite, che qui elenchiamo: una in Viale Italia, all'altezza del panificio Dinapoli, nei pressi c'è oltretutto anche l'ampio spazio del supermercato Famila; ed ancora, in via Giovinazzo, vicino l'ingresso posteriore del parco comunale da cui si accede ai campi da tennis. Entrambi i parcheggi saranno a disposizione per l'intera durata del Festival, ovvero il 13, il 14 e il 15 ottobre. Per l'ultima serata, quella di domenica 15, a queste due aree parcheggio si andrà ad aggiungere una terza, all'esterno del nuovo Mercato dei Fiori in via Italo Balbo. Qui sarà disponibile un servizio navetta, a partire dalle ore 20:00 e fino alle ore 01.00.Una volta lasciata l'auto, si potrà godere di un vero party a cielo aperto, organizzato per tutti, a partire dai più piccoli, con un'area intrattenimento a loro dedicata, ed un servizio di animazione che consentirà a tutti i partecipanti di godere appieno della festa in sicurezza.La seconda area sarà dedicata a stand birra, con marchi internazionali, food, artisti di strada (giocolieri, trampolieri, mangiafuoco) e con musica live e dj set ad animare le tre serate.La terza area invece sarà dedicata all'intrattenimento per adulti con attività ricreative e di svago.Questa sera dunque si comincia, via Chicoli avrà un'anima, e con un occhio di riguardo per le famiglie, food, beverage, socialità, musica ed intrattenimento, zone relax, saranno i capisaldi di questa manifestazione pensata per tutti e organizzata dall'associazione "Il rifugio" con il sostegno del Comune di Terlizzi, partner PDL Comunicazione, Livee eventi, Radio 80 - Love FM e Viva Network.