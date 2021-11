Sostenibilità green, Gran Shopping di Molfetta punta alla decarbonizzazione

Il centro commerciale Gran Shopping Mongolfiera Molfetta ha ottenuto la valutazione Gold nella certificazione secondo il protocollo BREEAM "BRE Environmental Assessment Method", uno standard volontario che offre un sistema di qualità indipendente, valutato da professionisti, conforme ai sistemi ISO 9001 e 14001 per la revisione e la valutazione delle prestazioni. La struttura molfettese, analizzata attraverso schemi valutativi specifici, ha ottenuto la certificazione grazie ad ottime prestazioni, in particolare nell'ambito della gestione dei rifiuti e per quanto attiene alla categoria dei materiali e della gestione e manutenzione in generale. L'obiettivo è quello di migliorare in tutti gli ambiti ESG grazie alla definizione di strategie di implementazioni e comunicazione sui temi ambientali, sociali e di comunità a breve e medio termine."Siamo orgogliosi del riconoscimento che dichiara la nostra costante attenzione nei confronti della migliore gestione degli immobili e del benessere dei nostri clienti e dei nostri operatori", commenta il direttore del centro commerciale, Domenico Mele. "Abbiamo intrapreso un percorso teso ad ottimizzare le performance degli asset grazie ad un piano di attuazioni triennali nel rispetto della curva di decarbonizzazione, finalizzato a monitorare il benessere degli occupanti". "CBRE Investment Management Italy sta portando avanti azioni concrete nella direzione del futuro sostenibile, lo dimostrano le alte valutazioni in particolare sotto le voci energia e acqua.Ammontano infatti a 428 le tonnellate di CO2 risparmiate in funzione del livello raggiunto nella categoria "Energy" della certificazione BREEAM In-Use che equivale all'anidride carbonica assorbita da più di 7.000 alberi" afferma Mele. "La certificazione BREEAM al nostro centro commerciale dimostra il costante impegno in questa direzione, che continuerà anche in futuro".